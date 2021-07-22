Электромобили не смогут снизить углеродный след России?

Евгений СокольскийПолитикаЭлектромобили не смогут снизить углеродный след России?Электромобили, даже в случае широкого распространения в России, мало повлияют на общий углеродный след страны.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАНГЕЛ АНГЕЛПрежде чем хлопать в ладоши и говорить об экологии, надо решить вопрос с утилизацией АКБ или что очередные свалки будут по всей России... Уже проходили, это как с одноразовой посудой в ЕС запретили, а в Россию все это дерьмо теперь повезут, свалки будут расти, потом думать что с ними делать, а мусорная мафия с политиками и чиновниками на этом наживаться... Пора поставить заслон упаковкам и неперерабатываемого мусора, за счет производителя, или закрывать производство...Комментировать
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