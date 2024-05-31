Россия поставляет в Европу металл для оружия ВСУ – депутат Госдумы

Политнавигатор Евросоюз в марте увеличил закупки российских железа, стали и алюминия. В основном это произошло благодаря кратному росту спроса со стороны Бельгии и Германии, следует из данных европейской статистики.
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