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Россия поставляет в Европу металл для оружия ВСУ – депутат Госдумы

Россия поставляет в Европу металл для оружия ВСУ – депутат Госдумы

Политнавигатор Евросоюз в марте увеличил закупки российских железа, стали и алюминия. В основном это произошло благодаря кратному росту спроса со стороны Бельгии и Германии, следует из данных европейской статистики.

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Комментарии
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Natalija Osminina
А Вы всё про СВО)) Смешно...
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15 час.
S
Serg
Лишнее подтверждение того, что Россия по прежнему, благодаря политике &quot;алкоголика&quot; продолжает оставаться зависимой колонией Запада.
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13 час.
Natalija Osminina
Колонии подняли бунт. И Россия его возглавила.
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13 час.

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