На Украине ему грозят пытки и смерть: Верховный суд Финляндии отказал Киеву в выдаче бойца группы «Русич» (ФОТО)

Верховный суд Финляндии отказал киевскому режиму в выдаче одного из лидеров диверсионно-штурмовой разведгруппы (ДШРГ) «Русич» Яна Петровского, задержанного в стране по запросу Украины в августе 2023 года.
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