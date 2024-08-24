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Практика осознанного использования памяти может способствовать уменьшению употребления алкоголя

Практика осознанного использования памяти может способствовать уменьшению употребления алкоголя

Исследование, проведённое в Портсмутском университете (University of Portsmouth), показало, что воспоминания о предыдущем опыте употребления алкоголя могут влиять на то, как быстро человек выпивает напиток.

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