Практика осознанного использования памяти может способствовать уменьшению употребления алкоголя

Исследование, проведённое в Портсмутском университете (University of Portsmouth), показало, что воспоминания о предыдущем опыте употребления алкоголя могут влиять на то, как быстро человек выпивает напиток.
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