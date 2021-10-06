Дипломат Воронцов заявил, что МИД отвергает обвинения стран Запада в применении Новичка

ООН, 7 окт – РИА Новости. Россия категорически отвергает обвинения стран Запада в применении отравляющего вещества, которое на Западе называют "Новичком", цель подобных заявлений – давление на Москву, заявил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, и.
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