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Свиная шейка в солевой «кольчуге»: сочнее не бывает!

Свиная шейка в солевой «кольчуге»: сочнее не бывает!

Рецепт проверен годами и опытом Ингредиенты: Свинина (шейка) — 1 кгСоль крупная — чуть больше половины пачкиЧеснок — 5 -6 зубчиковЛавровый лист — 2 штукиЧёрный молотый перец Приготовление: Дно небольшой  формы засыпаем солью, слоем примерно 1 см.

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