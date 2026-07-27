НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Орловские новости

3 подписчика

Жители Орла просят Генпрокурора исполнить решение суда о ремонте дома

Жители Орла просят Генпрокурора исполнить решение суда о ремонте дома

Жильцы дома в Орле заявили, что с весны не видят реальных действий по решению проблемы с протекающей крышей, разрушающимися фасадами и балконными плитами, несмотря на решение суда и возбуждение уголовного дела против руководства Фонда капремонта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии