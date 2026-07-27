Жители Орла просят Генпрокурора исполнить решение суда о ремонте дома

Жильцы дома в Орле заявили, что с весны не видят реальных действий по решению проблемы с протекающей крышей, разрушающимися фасадами и балконными плитами, несмотря на решение суда и возбуждение уголовного дела против руководства Фонда капремонта.
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