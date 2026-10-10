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Журнал «Профиль»

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О начале операции против хуситов заявила коалиция во главе с Саудовской Аравией

По словам официального представителя коалиции Турки аль-Малики, после обстрелов хуситами аэропортов на территории Саудовской Аравии авиация нанесла удары по 136 военным целям в районах, подконтрольных хуситам.

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