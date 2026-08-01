В Свердловской области продезинфицировано 262 тыс. кв. м после паводка

В Свердловской области продолжается комплексная дезинфекция территорий, пострадавших от паводка. Согласно данным пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, общая площадь обработанных участков превысила 262 тысячи квадратных метров.
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