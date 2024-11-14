МИД Чехии: Победа Трампа позволит ЕС взять больше ответственности

Чешский министр иностранных дел Ян Липавский проинформировал о том, что европейским державам следует позитивно реагировать на тот факт, что Дональд Трамп вышел победителем из президентской гонки Соединённых Штатов Америки.
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