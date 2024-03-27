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Украинское ЦИПсО атакует россиян по всей стране - предлагает совершать теракты

После трагедии в «Крокус сити холле» россиянам в мессенджерах массово начали приходить предложения поучаствовать в терактах.

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Комментарии
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Марина Л
Россияне, не паникуйте, но будьте бдительны.
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4 час.
ninikooo Митусова
Заморятся пыль глотать!!!
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2 час.
Александр Амелин
Ну,я не знаю что в голове за опилки должны быть,чтоб вестись на подобное.Тот кто ведется на подобное,явно обделен здравым рассудком.
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2 час.

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