Лидер «Мегаполиса» Олег Нестеров про альбомы «Женское сердце» и «Пестрые ветерочки»

Во второй части спецвыпуска «На игле» Егор Спесивцев поговорил с лидером «Мегаполиса» Олегом Нестеровым об альбомах «Пестрые ветерочки» и «Женское сердце», съемках клипа со Львом Лещенко, «тяжелых» девяностых и поездке в Германию.
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