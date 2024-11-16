Лидер «Мегаполиса» Олег Нестеров про альбомы «Женское сердце» и «Пестрые ветерочки»

Во второй части спецвыпуска «На игле» Егор Спесивцев поговорил с лидером «Мегаполиса» Олегом Нестеровым об альбомах «Пестрые ветерочки» и «Женское сердце», съемках клипа со Львом Лещенко, «тяжелых» девяностых и поездке в Германию.