В рамках акции «Будь в форме» в целях профессиональной ориентации молодежи и популяризации службы в органах внутренних дел УМВД России по Ульяновской области организовало День открытых дверей для студентов средних профессиональных учебных заведений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Происшествия20 подписчиков
Свежие комментарии
- Председателем Сле...
- В День России под...
- Председатель СК Р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым