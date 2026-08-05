В Республике Марий Эл полицейские и Движение Первых провели для детей «Зарядку со стражем порядка»

В рамках общероссийской акции «Зарядка со стражем порядка», которая проводится в преддверии Дня физкультурника, представители регионального МВД побывали в детском лагере «Сосновая роща» Медведевского района, где состоялся яркий и увлекательный праздник спорта и физкультуры.