В Республике Марий Эл полицейские и Движение Первых провели для детей «Зарядку со стражем порядка»

В рамках общероссийской акции «Зарядка со стражем порядка», которая проводится в преддверии Дня физкультурника, представители регионального МВД побывали в детском лагере «Сосновая роща» Медведевского района, где состоялся яркий и увлекательный праздник спорта и физкультуры.
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