Собчак своими провокациями чем-то напоминает агента Бретшнейдера. Ну разве что только не арестовывает тех, кого сама толкает на «государственную измену»

Похоже, все участники «голой вечеринки» получили или получат по заслугам. Но у многих остался в голове недоуменный вопрос: а что же Ксения Собчак, которая по факту стала главным промоутером данной вечеринки? Собчак, похоже, вновь вышла сухой из воды.