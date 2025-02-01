Накажут за старую газовую плиту: владельцев квартир могут оштрафовать до 25 тысяч рублей, если она простояла больше срока Ольга БезродняяГазовые плиты — это неотъемлемая часть жизни многих владельцев квартир.
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