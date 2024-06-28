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Витольд Банька: «Будет позором, если США не выплатят согласованную долю ежегодного взноса в бюджет WADA»

На фоне допингового скандала с китайскими пловцами Конгресс США сократил взнос в WADA на 2025 год. «Будет позором, если США решат не выполнять свои обязательства перед Северной и Южной Америкой и не выплатят согласованную долю ежегодного взноса в бюджет WADA.

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