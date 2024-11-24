Многодетная мама в погонах Алина Гарифова

В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан трудится несколько десятков представительниц прекрасного пола, великолепно справляясь с возложенными на их хрупкие плечи далеко не женскими задачами и ни в чем не уступая в этом мужчинам.