Эксперты спрогнозировали сокращение населения Петербурга к 2046 году

Специалисты предсказывают уменьшение количества жителей Санкт-Петербурга к 2046 году на 76,6 тысяч. Специалисты сообщили, через 22 года население Северной столицы сократится примерно на 76,6 тысячи жителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии