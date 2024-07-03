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Эксперты спрогнозировали сокращение населения Петербурга к 2046 году

Эксперты спрогнозировали сокращение населения Петербурга к 2046 году

Специалисты предсказывают уменьшение количества жителей Санкт-Петербурга к 2046 году на 76,6 тысяч. Специалисты сообщили, через 22 года население Северной столицы сократится примерно на 76,6 тысячи жителей.

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