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Белый дом назвал пост Маска с мыслями о покушении на Байдена безответственным

Белый дом назвал пост Маска с мыслями о покушении на Байдена безответственным

Секретная служба США осведомлена о сообщении Илона Маска в X (ранее Twitter), где бизнесмен обратил внимание на отсутствие попыток покушения на действующего американского лидера Джо Байдена и вице-президента страны Камалу Харрис.

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