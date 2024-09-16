Белый дом назвал пост Маска с мыслями о покушении на Байдена безответственным

Секретная служба США осведомлена о сообщении Илона Маска в X (ранее Twitter), где бизнесмен обратил внимание на отсутствие попыток покушения на действующего американского лидера Джо Байдена и вице-президента страны Камалу Харрис.
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