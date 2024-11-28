За всю Ивановскую не скажу, а за себя могу.1) Потому, что заканчивавшие военные училища в 1991 просрали присягу и единственные, кто выполнил приказ ГКЧП о защите СССР был Рижский ОМОН, который потом кинули все, кто "училища заканчивал".