Вулкан Ключевая сопка снова проснулся на Камчатке

LEV Skoroxod

А почему активизировались? Так, это же очевидно!!! Мы приближаемся к солнцу!!! Силу тяготения больших тел никто не отменял! Это как бы, солнце вытягивает кровь Земли из фурункулов, нарывов земных! Идёт очищение тела от разного рода паразитов на теле земли! В первую очередь человека....