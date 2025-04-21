На Камчатке началось новое извержение вулкана Ключевская сопка. Об этом стало известно 21 апреля. Ночью было обнаружено свечение на вершине кратера вулкана.
Вулкан Ключевая сопка снова проснулся на Камчатке
Комментарии
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LEV Skoroxod
А почему активизировались? Так, это же очевидно!!! Мы приближаемся к солнцу!!! Силу тяготения больших тел никто не отменял! Это как бы, солнце вытягивает кровь Земли из фурункулов, нарывов земных! Идёт очищение тела от разного рода паразитов на теле земли! В первую очередь человека....
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