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Вулкан Ключевая сопка снова проснулся на Камчатке

Вулкан Ключевая сопка снова проснулся на Камчатке

На Камчатке началось новое извержение вулкана Ключевская сопка. Об этом стало известно 21 апреля. Ночью было обнаружено свечение на вершине кратера вулкана.

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Комментарии
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LEV Skoroxod
А почему активизировались? Так, это же очевидно!!! Мы приближаемся к солнцу!!! Силу тяготения больших тел никто не отменял! Это как бы, солнце вытягивает кровь Земли из фурункулов, нарывов земных! Идёт очищение тела от разного рода паразитов на теле земли! В первую очередь человека....
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