Русская Семёрка

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«Закон подлости»: что на самом деле с ним не так

Закон Мерфи гласит: «Если какая-нибудь неприятность может произойти, она случается». Сформулированные ещё в 1949 году, эти принципы породили целую волну выводов, невероятно популярных и сегодня  Anything that can go wrong will go wrong История появления законов Мерфи уникальна в том отношении, что случайно сказанная фраза привела к появлению целого свода остроумных логических закономерностей, которыми можно объяснить практически любое событие.

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