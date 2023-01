«Закон подлости»: что на самом деле с ним не так

Закон Мерфи гласит: «Если какая-нибудь неприятность может произойти, она случается». Сформулированные ещё в 1949 году, эти принципы породили целую волну выводов, невероятно популярных и сегодня Anything that can go wrong will go wrong История появления законов Мерфи уникальна в том отношении, что случайно сказанная фраза привела к появлению целого свода остроумных логических закономерностей, которыми можно объяснить практически любое событие.