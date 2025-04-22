🛣 До конца этого года в Сакском районе капитально отремонтируют 14,5 километра дорог Это в четыре раза больше, чем в прошлом году, сообщил глава администрации района Владислав Хаджиев.
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🛣 До конца этого года в Сакском районе капитально отремонтируют 14,5 километра дорог Это в четыре раза больше, чем в прошлом году, сообщил глава администрации района Владислав Хаджиев.