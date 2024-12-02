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Закон, порядок, государство

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В войсках ЮВО стартовал новый учебный год

В войсках ЮВО стартовал новый учебный год

Главный акцент в ходе зимнего периода обучения будет направлен на практическую отработку существующих и поиску новых способов ведения боевых действий в современных условиях, с учётом принятия на вооружение и поставки в войска новых образцов вооружения, военной и специальной техники.

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