В войсках ЮВО стартовал новый учебный год

Главный акцент в ходе зимнего периода обучения будет направлен на практическую отработку существующих и поиску новых способов ведения боевых действий в современных условиях, с учётом принятия на вооружение и поставки в войска новых образцов вооружения, военной и специальной техники.
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