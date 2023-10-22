СК заинтересовался разборками подростков из-за электронной сигареты на Гражданском

Юноша попытался похитить у ровесника курительное устройство, несколько раз выстрелив в него. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования происшествия с участием подростков на Гражданском проспекте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии