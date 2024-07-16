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Роднина назвала участвующих в Олимпиаде в Париже российских спортсменов героями

Роднина назвала участвующих в Олимпиаде в Париже российских спортсменов героями

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что считает героями российских спортсменов, которые приняли решение выступить на летних Олимпийских играх - 2024 в Париже в нейтральном статусе.

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