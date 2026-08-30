ВСУ потеряли 37 дронов в зоне ответственности "Востока"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Подразделения "Востока" за сутки уничтожили в том числе 37 беспилотников самолетного типа, 6 станций Starlink и 38 пунктов управления БПЛА ВСУ, сообщил офицер пресс-центра группировки войск Дмитрий Миськов.
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