Telegram заблокировал более 220 тыс. каналов и групп за два дня — 29 и 30 августа

А всего с начала 2026 года Telegram заблокировал уже 24,3 млн групп и каналов Администрация Telegram продолжает массово блокировать каналы и группы, нарушающие правила платформы.
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