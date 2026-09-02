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Почему Россия начала бить по мостам через Днепр: генерал-майор Попов о новой тактике ВС РФ

Почему Россия начала бить по мостам через Днепр: генерал-майор Попов о новой тактике ВС РФ

В первые два года СВО мы старались действовать в том числе из гуманитарных соображений. Не уничтожали всё подряд, пытались наносить минимальный ущерб личному составу и инфраструктуре.

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