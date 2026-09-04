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Во Владивостоке сдали четыре дома для военнослужащих ТОФ

Во Владивостоке сдали четыре дома для военнослужащих ТОФ

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал ход строительства объектов военно-социальной инфраструктуры для 55‑й гвардейской бригады морской пехоты во Владивостоке.

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