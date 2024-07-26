Про интересную роль Зеленского в очищении России

События в мире за последние два часа по версии хохлов 1) 100500 Битва за Крым, русские в панике 2) Белгород и Ростов восстал, призвали прекратить СВО 3) Украина хочет мира 4) Снова битва за Крым и чут чут выспрашивания мира 5) Революция в России, люди озверели 6) Москва пылает, повсюду взрывы.