Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 797 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий
    Дали азеру пинок на историческую родину вместе с выводком - хорошо, а выплаченную деньгу азер будет возвращать, или п..."Не хочешь в воен...
  • demyr150648
    Верно, у меня азиков почти не было : такая специфика, до дисциплину они очень хорошо понимали даже без повышения голоса."Не хочешь в воен...
  • Сергей Новосельцев
    Я бы Российское гражданство давал только отслужившим в армии, и не год, как сейчас, а два или даже три. В армии быстр..."Не хочешь в воен...

Про интересную роль Зеленского в очищении России

Про интересную роль Зеленского в очищении России

События в мире за последние два часа по версии хохлов 1) 100500 Битва за Крым, русские в панике 2) Белгород и Ростов восстал, призвали прекратить СВО 3) Украина хочет мира 4) Снова битва за Крым и чут чут выспрашивания мира 5) Революция в России, люди озверели 6) Москва пылает, повсюду взрывы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх