Сосредотачивающийся Кирпич

Доброй ночи, Империя. Ну вот и дождались - саммит БРИКС в Йоханесбурге начал свою работу. С этого дня расхожее выражение "морда кирпичом" приобретает абсолютно другую окраску, но для нас сейчас важно понимание того, куда идет мир с новым политическим (а в будущем, скорее всего, и военно-политическим) блоком.