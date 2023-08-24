Доброй ночи, Империя. Ну вот и дождались - саммит БРИКС в Йоханесбурге начал свою работу. С этого дня расхожее выражение "морда кирпичом" приобретает абсолютно другую окраску, но для нас сейчас важно понимание того, куда идет мир с новым политическим (а в будущем, скорее всего, и военно-политическим) блоком.
Сосредотачивающийся Кирпич
Комментарии
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Александр Почекунин
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13 час.
Misha Glusch
зато мы наращиваем поставки урана пиндосам, это как?
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11 час.
ДП
Дмитрий Пузанов
Прибыль получаем. Ничего личного, просто бизнес (НО: заодно всё глубже насаживаем их на иглу. Только об этом молчок!)
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8 час.
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