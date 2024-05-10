Владимир Владимирович Путин официально заступил на свой пятый президентский срок. Мы прожили с ним целую эпоху: четыре официальные каденции и одну промежуточную (премьер-министр) - без малого тридцать лет.
Как стать отцом нации. Уроки Путина
Комментарии
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Валерий Евстафьев
1. Сейчас Путин - спаситель нации, как Ленин и Сталин в свои времена, спаситель от поглощения западом. 2. Приведенные автором моральные принципы Путина не стали примером для его окружения - врут и воруют. 3. Чтобы стать Отцом нации Путин может утвердить в России Моральный закон, "Кодекс чести гражданина России" - единую божественную, социальную, патриотическую и основополагающую мораль. 4. Для этого ему сам Бог велел использовать свой абсолютный авторитет среди народа, в духовных кругах, среди коммунистов и социалистов, и среди патриотов - все должны провести свои моральные принципы во всеобщий Моральный закон. 5. Единая божественная, социальная, патриотическая и основополагающая мораль, это: - основание и сплочение светского общества; - основание объединения и дружбы народов; - единая шкала оценки людей; - единое понимания добра, зла и справедливости: справедливо только то, что морально; - средство от пятой колонны; - единый стандарт воспитания и поведения в обществе; - общий язык диалога личности, общества и власти; - условие непротиворечивого развития и взаимопонимания личности, общества, бизнеса и государства; - основание для гармонизации производственных отношений; - условие для эффективного взаимодействия личности, общества, бизнеса и государства; - понимание, что никакой рынок и никакое государство ничего никогда не отрегулируют без единой морали в обществе; - условие чистоты науки, здравоохранения, культуры, экономики, экологии, обороны, безопасности и законотворчества; - условие для общественного диалога о мировоззрении и цели, путях, методах и ресурсах развития личности, общества и государства; - основа морального суверенитета перед враждебными России государствами; - код для привлечения союзников во всём мире. 6. Для выхода России из белогвардейского материалистического тупика необходимо наладить с помощью единой морали цепочку: взаимопонимание - взаимоуважение - взаимопомощь - взаимодействие всех со всеми. Сколько поколений для этого понадобится, столько и понадобится, но мы должны построить, наконец, в России общество честных людей для честных людей и подать тем самым пример всему миру.
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8 час.
пв
петров виктор
Достижения правления В.Путина каждый оценивает по-своему... На мой взгляд: за весь советско-российский период, никто из руководителей государства не сделал для страны столько, сколько сделал В.Путин для становления российской государственности, реорганизации экономики России, для укрепления суверенитета страны и улучшения благосостояния российского народа... С именем В.Путина связаны эпохальные события в истории современной России, которые имеют долгосрочное влияние на будущее развитие страны... Благодаря В.Путину, мы живём в свободной и независимой стране, где выросло новое поколение патриотов России, которое считает Россию не только своей Родиной по месту рождения, но и связывает с российским Отечеством своё будущее, где они будут жить в свободном обществе под защитой отечественных законов... После многолетних марксистско-ленинских шараханий и бесплодного, и губительного шагания к зияющим высотам коммунизма под руководством бездарных и сумасбродных советских вождей, сегодня современной Россией руководит всенародно избранный Президент, за которого не стыдно и которым можно искренне гордиться: как его человеческими качествами, так, и как руководителем огромного многонационального государства... Недавно прошедшие президентские выборы показали, что большинство российских граждан доверяет Президенту В.Путину и одобряет его правящий курс... Дай Бог ему здоровья, а России - мудрости и процветания!...
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4 час.
Алексей Смирнов
Сколько высокопарных слов, такое впечатление, что у наших граждан память укоротилась до одного года. 2005, 2012, 2019, а заодно можно вспомнить и 1967. Вспомнили? А теперь можно поболтать и о честности.
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3 час.
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