Как стать отцом нации. Уроки Путина

Валерий Евстафьев

1. Сейчас Путин - спаситель нации, как Ленин и Сталин в свои времена, спаситель от поглощения западом. 2. Приведенные автором моральные принципы Путина не стали примером для его окружения - врут и воруют. 3. Чтобы стать Отцом нации Путин может утвердить в России Моральный закон, "Кодекс чести гражданина России" - единую божественную, социальную, патриотическую и основополагающую мораль. 4. Для этого ему сам Бог велел использовать свой абсолютный авторитет среди народа, в духовных кругах, среди коммунистов и социалистов, и среди патриотов - все должны провести свои моральные принципы во всеобщий Моральный закон. 5. Единая божественная, социальная, патриотическая и основополагающая мораль, это: - основание и сплочение светского общества; - основание объединения и дружбы народов; - единая шкала оценки людей; - единое понимания добра, зла и справедливости: справедливо только то, что морально; - средство от пятой колонны; - единый стандарт воспитания и поведения в обществе; - общий язык диалога личности, общества и власти; - условие непротиворечивого развития и взаимопонимания личности, общества, бизнеса и государства; - основание для гармонизации производственных отношений; - условие для эффективного взаимодействия личности, общества, бизнеса и государства; - понимание, что никакой рынок и никакое государство ничего никогда не отрегулируют без единой морали в обществе; - условие чистоты науки, здравоохранения, культуры, экономики, экологии, обороны, безопасности и законотворчества; - условие для общественного диалога о мировоззрении и цели, путях, методах и ресурсах развития личности, общества и государства; - основа морального суверенитета перед враждебными России государствами; - код для привлечения союзников во всём мире. 6. Для выхода России из белогвардейского материалистического тупика необходимо наладить с помощью единой морали цепочку: взаимопонимание - взаимоуважение - взаимопомощь - взаимодействие всех со всеми. Сколько поколений для этого понадобится, столько и понадобится, но мы должны построить, наконец, в России общество честных людей для честных людей и подать тем самым пример всему миру.