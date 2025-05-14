Старовойт: недружественные страны хотели сорвать авиадвижение в РФ на 9 Мая

Недружественные страны пытались сорвать движение авиационного транспорта, а также препятствовать прибытию в Москву лидеров стран на празднование 80-летия Победы, заявил в эфире телеканала «Соловьев Live» министр транспорта РФ Роман Старовойт.
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