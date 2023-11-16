Пленный солдат ВСУ от обиды отказался возвращаться на Украину

Мобилизованный украинец отказался от обмена и пожелал остаться в России.Боец 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Пиявка отказался от включения в списки на обмен пленными и попросил оставить его в России.
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