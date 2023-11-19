Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после драки в баре на Сахалине

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту происшествия в баре города Южно-Сахалинска, где произошел конфликт между участниками специальной военной операции и сотрудниками частного охранного предприятия.
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