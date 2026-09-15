РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

357 подписчиков

Нутрициолог рассказала, как защититься от ОРВИ в сезон простуд

Нутрициолог рассказала, как защититься от ОРВИ в сезон простуд

В Свердловской области регистрируется подъем заболеваемости ОРВИ. Врач-терапевт, нутрициолог Анна Халилова рассказала, что хоть докмед и не считает эффективным прием БАДов для профилактики простуды, некоторые приверженцы интегративной медицины все же могут назначать нелекарственные препараты и добавки для поддержания иммунитета.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым