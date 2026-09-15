Нутрициолог рассказала, как защититься от ОРВИ в сезон простуд

В Свердловской области регистрируется подъем заболеваемости ОРВИ. Врач-терапевт, нутрициолог Анна Халилова рассказала, что хоть докмед и не считает эффективным прием БАДов для профилактики простуды, некоторые приверженцы интегративной медицины все же могут назначать нелекарственные препараты и добавки для поддержания иммунитета.
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