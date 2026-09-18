Щенок Той пудель в Мариуполе - 50 000 руб

Продаются весёлые здоровые щенки той пудель, игривые ребята, прививки сделаны, чипы сделаны, Пудель эта порода не линяет и не имеет запаха, они преданные и очень умные, дрессировке поддаются легко здоровее у них крепкое .
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