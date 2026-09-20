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Газета.ру

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В Севастополе из-за атаки дронов повреждены пять машин и два троллейбуса

В Севастополе из-за атаки дронов повреждены пять машин и два троллейбуса

В Севастополе военные, силы ПВО (противовоздушной обороны) и мобильные огневые группы отразили атаку восьми беспилотников, написал на канале в «Максе» губернатор города Михаил Развожаев.

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