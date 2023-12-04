Посол Бразилии заявил о росте торговли с РФ вопреки санкциям

Бразилия проигнорировала санкции Запада и нарастила объемы взаимной торговли с Россией. Страны преодолели проблемы в области страхования, логистики и проведения платежей, сообщил РБК посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес.
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