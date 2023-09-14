В Пермском крае ищут пожилую женщину с малиновой сумкой

В Пермском крае объявлены поиски 86-летней женщины. Она ушла из дома по ул. Красный бульвар в Соликамске 10 сентября и с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно, сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте» поисковый отряд «Регион 59»».