В ЛНР заявили о гранатометном обстреле поселка Голубовского со стороны ВСУ

ЛУГАНСК, 5 окт - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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