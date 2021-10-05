Мировое обозрение

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В ЛНР заявили о гранатометном обстреле поселка Голубовского со стороны ВСУ

В ЛНР заявили о гранатометном обстреле поселка Голубовского со стороны ВСУ

ЛУГАНСК, 5 окт - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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