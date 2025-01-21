Решением Трампа США выходят из ВОЗ: слишком дорого

Трамп решил, что Америка слишком много платит Всемирной организации здравоохранения.Одним из первых решений нового президента США Дональда Трампа на состоявшейся церемонии инаугурации стал выход из Всемирной организации здравоохранения.
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