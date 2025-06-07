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В АГУ прошла Неделя русского языка и литературы

В АГУ прошла Неделя русского языка и литературы

В АГУ прошла Неделя русского языка и литературы На филологическом факультете Адыгейского государственного университета состоялся целый цикл увлекательных мероприятий, объединивших студентов, преподавателей и любителей русской словесности в путешествии по миру поэзии, лингвистических открытий и языковых игр.

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