Глава Федерации сноуборда России: «Президент FIS относится позитивно к нашей стране, он зла нам точно не желает. На последнем конгрессе FIS это ощущалось»

Об этом заявил глава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров. Ранее президент Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш выступил за допуск россиян в индивидуальном нейтральном статусе.
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