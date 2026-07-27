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Царьград

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Блумберг: Закрытие Ормузского пролива ударит по экономике ЕС

Блумберг: Закрытие Ормузского пролива ударит по экономике ЕС

Джон Миршаймер, политолог Чикагского университета, в подкасте на YouTube заявил, что конфликт между США и Ираном приведет к росту цен на нефть и газ в Европе, вынудив её сократить помощь Украине, что угрожает крахом киевского режима.

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