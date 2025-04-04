Видео: в Петербурге до мая промоют более 2000 городских кварталов

1246 машин и свыше 9000 дворников очистят 54 миллиона квадратных метров Петербург готовится встретить майские праздники чистым и ухоженным: коммунальные службы переходят на летний режим работы и готовят уборочную технику, сообщили сегодня в пресс-службе Жилищного комитета.