Reuters: Хуситы могут ввести плату с судов за проход на юге Красного моря

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы), поддерживаемое властями Ирана, планируют начать взимать плату с торговых судов за проход в южной части Красного моря.
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