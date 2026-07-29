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Reuters: Хуситы могут ввести плату с судов за проход на юге Красного моря

Reuters: Хуситы могут ввести плату с судов за проход на юге Красного моря

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы), поддерживаемое властями Ирана, планируют начать взимать плату с торговых судов за проход в южной части Красного моря.

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