Китай впервые запустил мегаваттную турбину на чистом гелии

Очередной шаг к созданию газоохлаждаемых ядерных реакторов нового поколенияКитайские инженеры впервые успешно получили электроэнергию с помощью мегаваттной турбины, работающей исключительно на чистом гелии.
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