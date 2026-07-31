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Китай впервые запустил мегаваттную турбину на чистом гелии

Китай впервые запустил мегаваттную турбину на чистом гелии

Очередной шаг к созданию газоохлаждаемых ядерных реакторов нового поколенияКитайские инженеры впервые успешно получили электроэнергию с помощью мегаваттной турбины, работающей исключительно на чистом гелии.

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